Челябинка едва не оставила спасателям бриллиант

48-летняя жительница Челябинска обратилась за помощью к спасателям из-за кольца, которое в прямом смысле слова «взяло в плен» ее палец. От украшения ее освободили, но из него выпал бриллиант, девушка не сразу заметила потерю.

Обручальное кольцо челябинка не снимала более 25 лет. И вот сегодня случилась неприятность. С утра палец начал опухать, к обеду опухоль уже перешла на руку. Женщина обратилась за помощью к спасателям Челябинска.

Спасатели Челябинской городской службы спасения легко освободили палец, применив специальный инструмент.

«Снять кольцо никак не удавалось. Большое спасибо спасателям за их работу», – поделилась женщина.

Но, уходя, женщина заметила, что на «освобожденном» кольце нет бриллианта. Оказалось, что он просто выпал во время спасательной операции. Спасатели его нашли и бережно упаковали драгоценность в конверт и отдали челябинке.

Уважаемые челябинцы, во избежание подобных ситуаций спасатели не рекомендуют носить тугие кольца.