Челябинка оформила кредит и перевела мошенникам почти 600 тысяч рублей

Очередная жительница Челябинска оформила на себя кредит и перевела деньги мошенникам. Возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции Курчатовского района Челябинска обратилась 23-летняя местная жительница, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сказал, что неизвестные пытаются обналичить предварительно одобренный ей кредит на сумму 584 тысячи рублей.

Звонивший сказал, что для предотвращения хищения данных денежных средств ей необходимо незамедлительно пройти в отделение банка и, оформив кредит на себя, обналичить его, после чего через банкомат перевести снятые денежные средства на безопасные счета.

«Поддавшись на уловки мошенника, девушка точно следовала всем его указаниям. При появлении у нее малейших сомнений мошенник приводил все новые доводы и торопил с принятием решения. Таким образом, в результате совершения мошеннических действий потерпевшая перевела мошенникам денежных средств, полученные за счет кредитования, в сумме 584 тысячи рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Челябинску Любовь Гайнулина.

Накануне пятеро жителей Челябинска также обратились в органы внутренних дел с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий. По всем фактам возбуждены уголовные дела. И снова звонили якобы сотрудники банка.

«Звонившие обратились к пострадавшим по имени и отчеству и сообщили, что по их банковским счетам зафиксированы сомнительные операции и неизвестные пытаются получить доступ к их денежным средствам. В дальнейшем из-за страха потерять свои сбережения доверчивые граждане следовали всем указаниям мошенников и либо сообщали им реквизиты своих банковских карт и присланных в СМС-сообщениях паролей, либо, в целях сохранности своих сбережений, сами переводили денежные средства на указанные мошенниками якобы безопасные счета», - добавила Любовь Гайнулина.

Кроме того, заполучив конфиденциальную информацию по банковским картам и счетам, злоумышленники оформили на двух заявителей кредиты на сумму более 400 тысяч рублей каждый.

Таким образом, в результате совершенных мошеннических действий, потерпевшие лишились денежных средств на общую сумму около 1,6 миллиона рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности:

«Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС-сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев».