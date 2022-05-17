Челябинка отдала долг «дублями» из банка «приколов»

Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемую в мошенничестве. Женщина вернула знакомому долг «дублями» из банка приколов.

В полицию Металлургического района обратился местный житель, который сообщил, что несколько дней назад дал в долг деньги в сумме восемь тысяч рублей своей соседке. Женщина вернула деньги, но, когда он попытался расплатиться ими в магазине, продавец обратила внимание, что это билеты банка «приколов».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении противоправного деяния задержана не работающая, ранее не судимая местная жительница. Мошенница пояснила полицейским, что умышленно отдала долг не настоящими деньгами, надеясь, что потерпевший этого не заметит в силу своего возраста», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».