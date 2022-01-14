Челябинка отдала свои накопления мошеннику

В Челябинске 30-летняя местная жительница перечислила мошенникам 130 000 рублей. Она сняла все деньги, которые были на ее кредитной карте и перевела аферисту.

Полицейским женщина рассказала, что ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником службы технической поддержки банка и сообщил, что произошла попытка смены номера мобильного телефона в ее личном кабинете. Якобы неустановленное лицо получило доступ к ее кабинету и пыталось осуществить перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей. По указанию звонившего, потерпевшая зашла в приложение банка и сообщила, что на ее кредитной банковской карте имеются денежные средства в размере свыше 130 000 рублей, после чего злоумышленник сказал, что необходимо их обналичить и перевести на «безопасный счет».

«Поверив незнакомцу, женщина поехала в отделение банка, обналичила денежные средства и перечислила их через банкомат на указанный мошенником номер карты. Сумма ущерба составила около 130 000 рублей. Лишь перечислив деньги, потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело.

«Необходимо быть бдительными при подобных звонках от неизвестных лиц. Даже если незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банков, называют вас по имени и отчеству, и сообщают, что произошел несанкционированный доступ к данным вашей карты, не поддавайтесь панике, прервите разговор и самостоятельно перезвоните в банк по телефону «горячей линии», - говорит начальник Отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску Максим Щепетов.

Если противоправное деяние уже произошло, вы лишились денежных средств вследствие мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02.