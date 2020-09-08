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Челябинка перевела аферистам полмиллиона рублей

Происшествия
Сегодня, 15:55
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Автор: 
Инна Шемаева

Жители Челябинской области, несмотря на все предупреждения полицейских, продолжают попадаться на удочку мошенников. Очередными жертвами стали жители Челябинска и Златоуста. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В отдел полиции «Курчатовский» обратилась местная жительница. Которая сообщила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка, обратился по имени и отчеству и сообщил, что необходимо защитить денежные средства от несанкционированного списания.  Под предлогом предотвращения хищения денежных средств мошенник узнал необходимую им информацию, и впоследствии похитили с банковской карты заявительницы денежные средства в общей сумме около 490 тысяч рублей.

«В отделе полиции «Курчатовский» по данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество». Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление злоумышленника», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Другое мошенничество было в отношении жительницы Златоуста. Оно было связанно с размещением объявлений о продаже товаров на сайтах объявлений. Местный житель решил продать квартиру. Ему позвонила «потенциальная» покупательница и сообщила, что готова перевести ему задаток, но для этого ему нужно снять с банковской карты денежные  средства и затем перевести их тремя платежами на указанные женщиной абонентские номера. Мужчина выполнил все необходимые манипуляции и перевел аферистке 49 тысяч рублей, после чего она перестала выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые меры, направленные на поиск злоумышленницы», - сообщила официальный представитель пресс-службы УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности. Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники. Не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомых, даже если они к вам обращаются по имени и отчеству. При поступлении подобного рода звонков, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне карты.

Также будьте внимательными при совершении покупок через Интернет. Лучше отдать предпочтение проверенным магазинам, долго работающим на рынке. Чрезмерно низкая цена и необходимость стопроцентной предоплаты при условии моментальной отправки товара – уловки, на которые часто идут мошенники. По возможности выберите оплату наложенным платежом. Если при заключении сделки у вас возникли малейшие сомнения, лучше отказаться от покупки.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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