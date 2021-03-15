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Челябинка вонзила нож в сердце сожителю и вызвала полицию

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали 28-летнюю местную жительницу, которая одним ударом ножа убила своего сожителя. Возбуждено уголовное дело.

Вчера, 14 марта, бойцам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по городу Челябинску из отдела полиции «Металлургический» поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Дегтярева мужчине нанесено ножевое ранение.

«Прибывших через пять минут росгвардейцев на месте происшествия встретила женщина. Она стояла в коридоре квартиры рядом с бездыханным телом мужчины и пояснила, что в ходе распития спиртных напитков у нее с 29-летним сожителем возник конфликт, в результате которого она, с ее слов, нанесла потерпевшему удар ножом в область сердца», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.



На место была вызвана следственно-оперативная группа. Женщина задержана.

В настоящий момент по данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовно дело.