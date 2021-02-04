Челябинская компания заплатит 100 тысяч рублей за выпуск масла с консервантом

Челябинскую компанию «Леддел-Сервис» привлекли к административной ответственности за выпуск фальсифицированного сливочного масла.
Организации предстоит выплатить штраф в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Пробу сладко-сливочного масла этого производителя специалисты отобрали 16 июня этого года во время пищевого мониторинга в магазине в городе Вышний Волочек Тверской области.
«Лабораторным путем в ФГБУ «Тверская МВЛ» установлено, что челябинское масло фальсифицировано растительными маслами или жирами на растительной основе, а также содержит консервант (сорбиновую кислоту)», - рассказали в пресс-службе.
Информацию о составе масла «Белорусское 82,5%» с нарушениями требований технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» и ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» передали в челябинское управление Россельхознадзора.
Ведомство усмотрело нарушение по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов).
Компания обратилась в суд, но Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признали наказание правомерным и законным и отклонили жалобу производителя.