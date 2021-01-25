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Челябинская организация заплатила 1,3 млн руб за ДТП, которое учинил их водитель

В Челябинской области приставы взыскали один миллион триста тысяч рублей с организации, чей водитель устроил смертельное ДТП в Оренбургской области. Кроме того, суд отправил виновника аварии на пять лет в колонию общего режима, сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Установлено, водитель тяжелого седельного тягача из Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения смял стоявшую на обочине машину.

«У их автомобиля возникла поломка, которую водитель, включив аварийную сигнализацию, пытался устранить. В результате наезда грузовика водитель и его супруга, находящаяся внутри автомобиля, получили тяжелейшие травмы, еще два пассажира скончались в карете скорой помощи во время их транспортировки в медицинское учреждение», - рассказали в пресс-службе.

Пострадавшими является семья из Оренбургской области. Суд постановил взыскать в пользу супруга 862 тысячи рублей, а в пользу его жены, которая получила инвалидность первой группы, - 500 тысяч рублей. За возмещением морального вреда и ущерба пострадавшие обратились в крупную монтажную организацию, которая является работодателем водителя.

«Взыскание денежных средств было возложено на судебных приставов межрайонного специализированного отдела по работе с должниками – юридическими лицами УФССП России по Челябинской области, - добавили в пресс-службе. - Исполнение судебного акта было произведено в кратчайшие сроки благодаря обращению взыскания на денежные счета предприятия. Взысканные средства уже направлены взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением».

В свою очередь водителя тягача признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находившимся в состоянии опьянения (ч. 6 ст. 264 УК РФ).