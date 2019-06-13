Челябинские матросы спасли малыша, водолазы достали тело мужчины

Челябинские матросы вчера, 12-го июня, спасли шестилетнего ребенка на пляже «Солнечный берег», который находится на озере Смолино. Они достали напуганного малыша из бассейна аттракциона «Горки». Медицинская помощь маленькому купальщику не понадобилась.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска, на помощь ребенку пришли матросы-спасатели спасательного поста №3.

Пляж «Солнечный берег» является одним из шести мест, разрешенных для купания в столице Южного Урала в этом году. Также летом 2019-го купаться официально разрешено на пляжах «Белый Парус», «Ясень», городском пляже на Шершнях, пляже «Прибой» на озере Смолино и пляже «Восточный берег» на Первом озере. Еще на девяти челябинских пляжах отдыхать можно, а вот в воду заходить нельзя.

В среду, 12-го июня, за безопасностью отдыхающих на четырех разрешенных пляжах (один на Шершнях, один на озере Первом, два – на озере Смолино) следили 15 матросов-спасателей в составе четырех мобильных постов. Четыре пляжа за прошедшие сутки посетили почти две тысячи 800 человек. В течение вчерашнего дня на разрешенных пляжах матросы спасли одного ребенка и оказали первую помощь двум горожанам.

Напомним, в этом летнем сезоне купаться и отдыхать запрещено в 35-ти местах, расположенных в границах южноуральской столицы.

Вчера, 12-го июня, водолазы челябинской городской службы спасения вели поиски тела 51-летнего мужчины, который утонул в искусственном водоеме на территории садового товарищества в Ленинском районе, являющемся как раз-таки местом, запрещенным для отдыха и купания. Тело утонувшего водолазы обнаружили и подняли из воды около шести часов вечера и передали сотрудникам полиции.

Оказалось, мужчина отдыхал на берегу карьера вместе со своей семьей. Компания выпивала. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, челябинец полез в воду и утонул.

Фото из группы "Солнечный берег" ВКонтакте