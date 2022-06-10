Челябинские пенсионеры продолжают верить в денежную реформу

В Челябинске некоторые пенсионеры верят в денежную реформу и обмен купюр на дому и становятся жертвами мошенников.

В полицию Металлургического района Челябинска обратился пожилой мужчина с заявлением о хищении у него денежных средств.

«Потерпевший пояснил, что в дневное время к нему домой пришел неизвестный мужчина, который представился сотрудником пенсионного фонда. Он сообщил, что происходит замена старых денежных средств на новые и предложил поменять имеющуюся у пенсионера наличность. Потерпевший согласился и обменял около 40 000 рублей на «новые» купюры. Через некоторое время мужчина разглядел «деньги» и увидел, что они являются дублями банка приколов, после чего обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферист пока не найден.

Полицейские напоминают челябинцам о том, что сотрудники различных организаций не ходят по квартирам с целью обмена денежных средств. Если к вам пришли неизвестные лица с предложением услуг, необходимо проверить документы посетителей и перезвонить в названную организацию, чтобы удостовериться, работают ли такие сотрудники. Если противоправное деяние уже произошло, и вы лишились денежных средств вследствие мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02, либо обратиться в районный отдел полиции по месту совершения преступления.