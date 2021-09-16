Челябинские полицейские задержали дебошира, разбившего стекло в ЗСО

Челябинские полицейские задержали мужчину, повредившего стеклопакет в здании Законодательного собрания Челябинской области. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Преступление было совершено в ночь с 11 на 12 сентября текущего года. Пьяный местный житель разбил стеклопакет на входной группе в ЗСО.

«В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 7.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Решением Центрального районного суда челябинец привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей. Правонарушитель пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, вину осознал, в содеянном раскаивается», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Это уже не первая «атака» на здание Законодательного собрания Челябинской области. В ноябре 2019 года пьяный студент Южно-Уральского госуниверситета, находясь в состоянии алкогольного опьянения также разбил стекло входной группы здания ЗСО. дебоширом оказался уроженец Казахстана, студент Южно-Уральского государственного университета.