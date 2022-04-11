Челябинские производители НЕсливочного масла внесены в «черный список» Роспотребнадзора

Челябинские производители фальсифицированного сливочного масла - ООО «Росмол», ООО «Велда», ООО «Уральский маслозавод» и ООО «Продстандарт» - внесены в «черный список» Роспотребнадзора.

С просьбой внести в таблицу «Сведения о фактах нарушения требований технических регламентов» четырех производителей фальсифицированного масла региональный Россельхознадзор обратился к Роспотребнадзору по итогам заседания областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, на котором шла речь об итогах надзора за качеством и безопасностью пищевой продукции на Южном Урале.

Как сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, пробы продукции вышеназванных предприятий отбирались в магазинах и социальных учреждениях Удмуртской Республики, Пермского края, Республики Марий Эл, Кировской, Курганской и Оренбургской областей. Как показали лабораторные исследования, во всех пробах имеются растительные масла и жиры на растительной основе, поэтому реализуемая продукция не может называться сливочным маслом.

По словам Татьяны Нахтигаль, своими действиями производители вводят в заблуждение покупателей и нарушают требования технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки».

«Управление Россельхознадзора применяет к нарушителям все возможные административные меры (с 2019 по 2021 годы возбуждено 87 дел, наложено штрафов на общую сумму почти в 7,3 миллиона рублей), но тем не менее продукция продолжает поступать потребителям, в том числе в социальные учреждения», - отметила Татьяна Нахтигаль, добавив, что в апреле названия фирм-нарушителей были внесены в таблицу сведений о нарушителях.

Управление Россельхознадзора направило главам всех муниципальных образований Челябинской области письмо с рекомендацией: при проведении закупок использовать базу данного информационного ресурса и не допускать к участию в аукционах тех, кто выпускает заведомо фальсифицированную продукцию. Кроме того, об этом проинформированы социальные учреждения региона.