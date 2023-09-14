Челябинский депутат, находящийся под стражей, признан банкротом

Депутат Челябинской городской думы, учредитель и фактический руководитель ООО строительное управление «АльфаСтрой» Олег Иванов, находящийся под стражей, признан банкротом. В отношении него вводится процедура реализации имущества, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иванов обвиняется в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве компании «АльфаСтрой».

Олег Иванов направил заявление в Арбитражный суд 13 июля 2023 года. Судья на июльском заседании принял решение оставить заявление без движения. Обстоятельства, послужившие основанием для такого решения, были устранены, и 14 августа суд принял заявление.

Сегодня, 14 сентября, Арбитражный суд Челябинской области принял решение о признании Олега Иванова банкротом и введении в отношении него процедуры реализации имущества

Напомним, Иванова задержали сотрудники УФСБ региона в декабре 2022 года. Ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, Иванов, являясь генеральным директором и собственником ООО «Альфастрой», организовал необоснованное отражение заведомо ложных сведений в бухгалтерском и налоговом учетах общества, а также в налоговых декларациях. В результате этого организацией не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме более 516 миллионов рублей за 2017-2019 год.

В мае 2023 года в Центральный районный суд Челябинска передано уголовное дело по обвинению Олега Иванова в преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ) ООО «Строительное управление “Альфастрой“» (Элиста).

По версии следствия, в 2013 году между ООО строительное управление и ООО «Гринфлайт» заключен договор о строительстве жилых многоквартирных домов. Впоследствии между указанными организациями возник хозяйственный спор, обусловленный тем, что ООО строительное управление «АльфаСтрой» в полном объеме не исполнило взятые на себя обязательства. В период с ноября 2015 года по июль 2018 года обвиняемый организовал совершение ряда финансовых операций и сделок с участием подконтрольных ему юридических лиц, повлекших в дальнейшем неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам.

Действия обвиняемого, направленные на преднамеренное банкротство, привели к причинению ущерба кредитору ООО «Гринфлайт» в размере свыше 145 миллионов рублей.

Помимо этого, в отношении Иванова возбуждено уголовное дело о подделке документов, по которому также проходит жена депутата Татьяна Завгородняя, работавшая главбухом в коммерческих структурах супруга.

В июне 2023 года мера пресечения для Олега Иванова была изменена с домашнего ареста на заключение под стражу.

Суд также избрал меру пресечения двум соучастникам Олега Иванова: его супруга Татьяна Завгородняя отправлена под домашний арест, а Владимир Бондаренко - в следственный изолятор.