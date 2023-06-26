Ужесточена мера пресечения для депутата Челябинской Гордумы Олега Иванова

Центральный городской суд Челябинска ужесточил меру пресечения для депутата Челябинской городской думы, учредителя и фактического руководителя ООО строительное управление «АльфаСтрой» Олега Иванова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве.

Иванов был задержан в декабре 2022 года, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в суде, мера пресечения для Олега Иванова изменена с домашнего ареста на заключение под стражу. Срок действия – один месяц 26 суток. То есть он пробудет в СИЗО до 21 августа 2023 года.

Суд также избрал меру пресечения двум соучастникам Олега Иванова: Татьяна Завгородняя отправлена под домашний арест, Владимир Бондаренко - в следственный изолятор.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данным следствия, Иванов, являясь генеральным директором и собственником ООО «Альфастрой», организовал необоснованное отражение заведомо ложных сведений в бухгалтерском и налоговом учетах общества, а также в налоговых декларациях. В результате этого организацией не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме более 516 миллионов рублей за 2017-2019 год. Иванова задержали сотрудники УФСБ региона.

В мае 2023 года в Центральный районный суд Челябинска передано дело рассматривает уголовное дело по обвинению Олега Иванова в преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ) ООО «Строительное управление “Альфастрой“» (Элиста).

По версии следствия, в 2013 году между ООО строительное управление «АльфаСтрой» и ООО «Гринфлайт» заключен договор о строительстве жилых многоквартирных домов. Впоследствии между указанными организациями возник хозяйственный спор, обусловленный тем, что ООО строительное управление «АльфаСтрой» в полном объеме не исполнило взятые на себя обязательства. В период с ноября 2015 года по июль 2018 года обвиняемый организовал совершение ряда финансовых операций и сделок с участием подконтрольных ему юридических лиц, повлекших в дальнейшем неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам.

Действия обвиняемого, направленные на преднамеренное банкротство, привели к причинению ущерба кредитору ООО «Гринфлайт» в размере свыше 145 миллионов рублей.