Челябинский облсуд оставил под стражей налоговика Жабреева и его отца

Челябинский областной суд сегодня, 23 июня, оставил под стражей налоговика Дмитрия Жабреева и его отца, Сергея Жабреева.

Напомним, Жабреев-младший оказался в СИЗО по обвинению в получении взятки. Жабреев-старший фигурирует в уголовном деле как посредник при ее передаче.

Дмитрий Жабреев является заместителем начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС по Советскому району Челябинска. Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ. Отец налоговика, Сергей Жабреев, - официально не трудоустроен. Он обвиняется по пункту «б» части третьей статьи 291.1 УК РФ.

Как напоминает пресс-служба облсуда, 11 мая этого года Центральный районный суд Челябинска продлил обоим обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июля. Адвокаты участников криминального дуэта и по совместительству близких родственников просили это постановление отменить и избрать обоим Жабреевым меру пресечения, с изоляцией от общества не связанную.

Однако Челябинский областной суд, рассмотрев жалобы защитников отца и сына в апелляционном порядке, оставил постановление суда первой инстанции без изменения – свободы Жабреевым не видать: до середины лета точно.

Напомним, по версии следствия, Дмитрий Жабреев через посредника, то есть через своего отца, получил взятку в размере свыше 150 тысяч рублей за предоставление сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, о движении денежных средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.