Семейный подряд: посредником при передаче взятки налоговику из Челябинска оказался его отец

В СИЗО за получение взятки отправлен не только заместитель начальника отдела ИФНС по Советскому району Челябинска Дмитрий Жабреев, но и его отец. Он был посредником при передаче взятки.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, Жабреев через посредника получил взятку в сумме более 150 тысяч рублей за предоставление сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, о движении денежных средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей. Посредником оказался отец Жабреева, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, суд назначил обоим меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.