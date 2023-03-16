В Челябинске за взятку арестован и отправлен в СИЗО высокопоставленный налоговик

Прокуратурой области поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника отдела ИФНС по Советскому району Челябинска Дмитрия Жабреева, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, обвиняемый через посредника получил взятку в сумме более 150 тысяч рублей за предоставление сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, о движении денежных средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей.

Как сообщили в прокуратуре региона, преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.