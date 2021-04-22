Челябинский подрядчик обратился в полицию из-за кражи водителем плитки

В Челябинске подрядная организация ООО «ДоргорстройГрупп» обратилась в полицию с заявлением о хищении тротуарной плитки водителем легковушки. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД города, по данному факту проводится проверка.

«15 апреля около 22:15 напротив дома № 76 по ул. Университетская Набережная была совершена кража тротуарной плитки, которая была оставлена подрядчиком на месте производства работ, - сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска. - По данному факту подрядной организацией ООО «ДорстройГрупп», которая выполняет работы по ремонту улицы Университетская Набережная, подано заявление в полицию».

В пресс-службе УМВД Челябинска уточнили, что заявление было зарегистрировано в отделе полиции «Центральный».

«Проводится проверка», - сказали в пресс-службе.

Напомним, 15 апреля в одиннадцатом часу вечера в районе дома №76 на улице Университетская Набережная неизвестный складировал тротуарную плитку с обочины дороги к багажник своего автомобиля.

Действия водителя легковушки снял очевидец. Впоследствии видео обнародовали на странице «Вконтакте» «Челябинский инвалид». Администратор сообщества Николай Ольховский назначил вознаграждение для того, кто предоставит информацию о водителе, который похитил плитку.