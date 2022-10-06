Чесменским полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать пьяного водителя

В Челябинской области задержан водитель, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного гонщика.

Инцидент произошел на 27-м километре автодороги «Черноречье – Чесма – Бреды». Сотрудники Госавтоинспекции подали водителю автомобиля отечественного производства сигнал об остановке. Однако тот проигнорировал требование полицейских и поехал дальше.

«Экипаж ДПС начал преследование. Правонарушитель, предпринимая попытки скрыться, выезжал на встречную полосу и значительно превышал установленную скорость, чем создавал аварийную ситуацию. После неоднократных требований об остановке сотрудники полиции приняли решение о применении табельного оружия. После предупредительного выстрела в воздух, один из инспекторов выстрелил по задним колесам движущейся автомашины и повредил их. В результате водитель был вынужден остановиться», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину задержали, им оказался местный житель. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имеет права управления.

В отношении него составлено четыре протокола об административных правонарушениях.