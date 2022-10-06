Чиновники администрации Верхнеуральска стали фигурантами уголовного дела

В Верхнеуральске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками городской администрации. Они «нахимичили» с контрактом, подписанным с ФСИН по благоустройству сквера.

По данным следствия, сотрудниками контрольно-ревизионного управления Челябинской области в ходе проверки установлено, что в 2019 году должностными лицами администрации Верхнеуральского городского поселения подписаны документы о выполнении работ муниципального контракта с исправительным учреждением регионального ФСИН России по благоустройству городского сквера. При этом, допущено превышение стоимости использованных строительных материалов на сумму более 2,8 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.