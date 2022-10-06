06.10.2022
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
06.10.2022
В Челябинске ограничат движение по левой полосе проспекта Победы
06.10.2022
Много психологизма, загадок и романтики: главные премьеры октября в видеосервисе Wink
06.10.2022
Исторический музей Южного Урала покажет великое наследие Волжской Булгарии
06.10.2022
СОБР отмечает юбилей
06.10.2022
Чиновники администрации Верхнеуральска стали фигурантами уголовного дела
Чиновники администрации Верхнеуральска стали фигурантами уголовного дела
04.10.2022
Путин назначил Скокову новых замов
03.10.2022
Скоков назначил нового руководителя
22.09.2022
Задержаны челябинцы, принявшие участие в несанкционированном митинге
19.09.2022
Полицейские Кыштыма на руках вынесли женщину из леса
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022