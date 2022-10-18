Дебоширку из культурной столицы сняли с рейса

Жительница Санкт-Петербурга привлечена к административной ответственности за нарушение общественного порядка в аэропорту Челябинска.

В дежурную часть Линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что в стерильную зону зала рейса «Челябинск – Москва» требуется наряд полиции.

«Прибывшие на место транспортные полицейские установили жительницу города Санкт-Петербурга, которая во время ожидания своего рейса употребляла спиртные напитки в кафе аэропорта. Перед посадкой в самолет женщина вела себя неадекватно, тем самым нарушая общественный порядок», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Нарушительница была снята с рейса.

Правоохранители доставили гражданку в дежурную часть транспортной полиции, где в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении.