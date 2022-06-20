Дело Ахметова: взятки начал брать еще будучи простым опером

Заместитель начальника полиции Магнитогорска (Челябинская область) Мурат Ахметов, которому предъявлено обвинение во взяточничестве, промышлял «легким» заработком давно, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник.

По данным источника, на преступный путь Ахметов встал еще в 2014 году, когда служил в отделе полиции «Левобережный» Магнитогорска простым опером.

Кроме того, по словам источника, Ахметов получал взятки от главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова , в отношении которого сейчас возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки», а также от предпринимателей - в период с 2019-го по 2021 годы.

«Он получил порядка 700 тысяч рублей за совершение незаконных действий по не привлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления и оказание общего покровительства», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, обвинение Ахметову предъявлено по частям третьей и пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По ходатайству следователя СК Ленинский районный суд Магнитогорка избрал Мурату Ахметову меру пресечения в виде содержания под стражей.