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20.06.2022

Замначальника магнитогорской полиции предъявили обвинение во взятке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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20.06.2022

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20.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2022

На трассе в Ашинском районе экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком
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20.06.2022 13:17

Замначальника магнитогорской полиции предъявили обвинение во взятке

Заместителю начальника полиции Магнитогорска (Челябинская область) Мурату Ахметову, задержанному в конце прошлой недели, предъявили обвинение в получении взятки (части третья и пятая статьи 290 УК РФ).

Об этом сегодня, 20-го июня, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«По данным следствия, обвиняемый получил взятки в сумме более 700 тысяч рублей за совершение незаконных действий по непривлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления и оказание общего покровительства», - отметили в СК СКР по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По ходатайству следователя СК суд Ленинского района Магнитогорска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов», - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Мурат Ахметов
Полиция Магнитогорска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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20.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма

16.06.2022 16:14

Убийства, мародерство, пытки – фирменный стиль украинских нацбатальонов

16.06.2022 15:48

ЮУ КЖСИ одобрили кредит на строительство школы и детсада в «Белом хуторе»

16.06.2022 15:36

ПМЭФ по-прежнему востребован на Западе

16.06.2022 15:32

В Челябинской области в этом году запустят четыре объекта водоснабжения

16.06.2022 15:32

МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете