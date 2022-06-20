Замначальника магнитогорской полиции предъявили обвинение во взятке

Заместителю начальника полиции Магнитогорска (Челябинская область) Мурату Ахметову, задержанному в конце прошлой недели, предъявили обвинение в получении взятки (части третья и пятая статьи 290 УК РФ).

Об этом сегодня, 20-го июня, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«По данным следствия, обвиняемый получил взятки в сумме более 700 тысяч рублей за совершение незаконных действий по непривлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления и оказание общего покровительства», - отметили в СК СКР по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По ходатайству следователя СК суд Ленинского района Магнитогорска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов», - сообщили в региональном следственном управлении СК России.