20.06.2022
Замначальника магнитогорской полиции предъявили обвинение во взятке
20.06.2022
Ватерполистки «Динамо-Уралочки» признаны лидерами сборной России
20.06.2022
В Озёрске «Золотой петушок» подвёл итоги народного голосования
20.06.2022
Мэр Челябинска поручила скосить траву на северо-западе города
20.06.2022
На трассе в Ашинском районе экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком
20.06.2022
Площадь Павших революционеров в Челябинске озеленят на шесть миллионов рублей
Замначальника магнитогорской полиции предъявили обвинение во взятке
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022