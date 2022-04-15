15.04.2022
На Магнитогорский металлургический комбинат пришли дети
15.04.2022
Девочка, пропавшая в Каслях, найдена
15.04.2022
Челябинцев приглашают на «Велофест»
15.04.2022
«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»
15.04.2022
За сутки заболел ковидом 269 южноуральцев, выздоровели 493 человека, умерло восемь
15.04.2022
Армения перешла на оплату российского газа в рублях
Дело чиновника минстроя Челябинской области передано в суд
09.02.2022
Обвиняемый во взяточничестве чиновник минстроя Челябинской области не смог выйти из СИЗО
29.01.2022
Чиновника минстроя Челябинской области отправили в СИЗО
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022
Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
13.04.2022
Челябинцам рекомендуют обращаться в свои УК для перерасчета платы за «ржавую» воду
12.04.2022
В Копейске не нашлось сахара и белокочанной капусты. В Челябинске все есть, но по бешеным ценам
11.04.2022