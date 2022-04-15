Дело чиновника минстроя Челябинской области передано в суд

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника управления государственного строительного надзора министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Евгения Ефименко, обвиняемого в получении взятки в виде скидки на покупку машины.

В июле 2021 года Ефименко, занимая пост начальника управления регионального государственного строительного надзора минстроя, через посредника получил от предпринимателя взятку в виде скидки на покупку автомобиля.

«Скидку в сумме 387 тысяч 810 рублей на приобретенный в автосалоне автомобиль «КИА СОРЕНТО» Ефименко получил за выдачу заключения о соответствии объекта незавершенного строительства, построенного в Челябинске», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Машину Ефименко приобрел в автосалоне Магнитогорска.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.