Чиновника минстроя Челябинской области отправили в СИЗО

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска (Челябинская область) сегодня, 29-го января, поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальника управления государственного строительного надзора министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства региона Евгения Ефименко, обвиняемого в получении взятки в виде скидки на покупку машины.

Чиновник областного минстроя по решению суда Ленинского райнного суда Магнитогорска арестован на два месяца, до 27-го марта.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, по версии следствия, обвиняемый в августе 2021 года через посредника получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера (в виде скидки) на покупку автомобиля за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии строительным нормам объекта незавершенного строительства в Челябинске.

Известно, что машину Ефименко приобрел в автосалоне Магнитогорска. По данным источника, скидка составила 160 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.