28.01.2022
В Челябинской области число случаев омикрона за два дня выросло почти на треть
28.01.2022
В Кировской области задержан челябинец, находящийся в федеральном розыске
28.01.2022
Бастрыкин взял на контроль расследование уголовных дел, связанных с гибелью ребенка в Южноуральске
28.01.2022
Директор ЧЮКа получил представление от прокуратуры за порочащие честь мундира танцы студенток
28.01.2022
Белавкин до лета останется под стражей
28.01.2022
Главе Снежинска предъявили обвинение в халатности
Чиновника минстроя Челябинской области отправили в СИЗО
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022