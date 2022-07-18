Дело экстрадированного из Испании россиянина передано в суд Челябинска

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества из Ульяновска, экстрадированного в Россию из Испании. Валерий Коваленко обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом и мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2016 года. создал и в дальнейшем руководил преступным сообществом, которое осуществляло свою деятельность на территории Российской Федерации до августа 2020 года.

«Его участники посредством мобильных телефонов и IP-телефонии обзванивали граждан, представлялись сотрудниками государственных органов власти, Центрального банка России и похищали денежные средства под предлогом возврата государственной компенсации за приобретенные ими ранее некачественные биологические добавки», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В результате преступных действий 99 потерпевшим, проживающим на территориях различных субъектов Российской Федерации, причинен ущерб на сумму свыше 78 миллионов рублей.

По запросу генеральной прокуратуры Российской Федерации Коваленко выдан компетентными органами Королевства Испания, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска по месту последнего преступления, совершенного злоумышленником на территории города.