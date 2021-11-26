Делом экс-замглавы Челябинска Извекова и первого замглавы Саткинского района Баранова займутся следователи Екатеринбурга

Делом бывшего заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова и первого заместителя главы Саткинского муниципального района Челябинской области Павла Баранова займутся следователи Екатеринбурга.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в правоохранительных органах региона, материалы по коррупционному преступлению, выявленному сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, передано в главное следственное управление СКР, дислоцируемое в уральской столице.

Отметим, Извеков обвиняется в даче взятки Баранову. В отношении экс-чиновника из Челябинска возбуждено уголовное дело по части второй статьи 291 УК РФ «Дача взятки», в отношении первого зама главы Саткинского района – по части второй статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По собственным данным агентства «Урал-пресс-информ», Олег Извеков в декабре 2019-го года, исполняя обязанности заместителя директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», дал взятку в размере ста тысяч рублей Павлу Баранову за общее покровительство при реализации «Ростелекомом» в городе Сатка проекта министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации «Умный город» (национальные проекты «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда»).

Напомним, Олег Извеков является фигурантом и другого уголовного дела: коррупционное преступление он совершил, будучи чиновником челябинской администрации. По версии следствия, находясь на посту заместителя главы южноуральской столицы по экономическому развитию, он в прошлом году получил взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта на поставку тепловизоров для МФЦ. По подозрению во взяточничестве чиновника задержали 18-го февраля текущего года.

Изначально, являясь обвиняемым по данному уголовному делу, Извеков находился под арестом. Однако впоследствии Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил ему данную меру пресечения, отправив под домашний арест и наложив запрет на совершение определенных действий (в частности, Извекову запретили посещать мэрию Челябинска и пользоваться мобильной связью).

Напомним, будучи заключенным под стражу, Извеков отказывался увольняться с поста вице-мэра, однако от занимаемой должности был отстранен. Впоследствии он признал свою вину, написал явку с повинной и начал активно сотрудничать со следствием.