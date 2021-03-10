Взяточник из администрации Челябинска написал явку с повинной

Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, обвиняемый в получении взятки, признал свою вину, написал явку с повинной и начал активно сотрудничать со следствием.

Сегодня, десятого марта, в Челябинском областном суде при рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения Извекову с содержания в СИЗО на домашний арест, адвокат чиновника отметила, что он признал свою вину, написал явку с повинной и идет на активное сотрудничество со следствием и дает показания. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, отказал ему в ходатайстве об изменении меры пресечения. Он останется в СИЗО до 17 апреля. По версии следствия, подозреваемый в 2020-м году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Речь идет о заключении контрактов на поставку тепловизоров для МФЦ.