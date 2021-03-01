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Извеков, находящийся в СИЗО, отказался увольняться

Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, обвиняемый в получении взятки, не стал писать заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщил руководитель управления по информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов, Извеков не написал заявление об увольнении, но от должности он отстранен.

Напомним, заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков был задержан 18 февраля. По данным следствия, в 2020 году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Речь идет о заключении контрактов на поставку тепловизоров для МФЦ. Сейчас чиновник находится в СИЗО.

Временно исполняет обязанности заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов.