Извекова выпустили из СИЗО

Бывший заместитель главы Челябинска Олег Извеков, обвиняемый в получении взятки, отпущен из СИЗО.

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил ему меру пресечения на запрет на совершение определенных действий. Этот факт агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в суде Екатеринбурга.

«Олег Извеков отправлен под домашний арест. На него наложен запрет на совершение определенных действий, в частности, он не может посещать администрацию Челябинска п пользоваться мобильной связью», - прокомментировали в суде.

Жена всячески поддерживает мужа и выставляет в социальных сетях фотографии благополучной семьи.

Напомним, по версии следствия, Извеков в 2020 году получил взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта на поставку тепловизоров для МФЦ.