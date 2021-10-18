Извекова выпустили из СИЗО

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Лабораторный стенд для инженеров-радиотехников создает студент Ю
18.10.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Команда «Динамо-Уралочка» активно начинает новый ватерпольный сезон. На базе Центра олимпийской п
18.10.2021

Златоуст принимает три больших ватерпольных турнира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма на Канарских островах в Испании - событие ми
18.10.2021

Извержение вулкана на Ла Пальме приобретает новые масштабы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
18.10.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.10.2021

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18.10.2021

ВТБ Мобайл запустил тариф для пенсионеров за 149 рублей в месяц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.10.2021

Анонсы событий и мероприятий на 19 октября
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.10.2021

В Челябинске скончалась ректор МИДИС
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18.10.2021

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Извекова выпустили из СИЗО

Бывший заместитель главы Челябинска Олег Извеков, обвиняемый в получении взятки, отпущен из СИЗО.
Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил ему меру пресечения на запрет на совершение определенных действий. Этот факт агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в суде Екатеринбурга.

«Олег Извеков отправлен под домашний арест. На него наложен запрет на совершение определенных действий, в частности, он не может посещать администрацию Челябинска п пользоваться мобильной связью», - прокомментировали в суде.

Жена всячески поддерживает мужа и выставляет в социальных сетях фотографии благополучной семьи.

Напомним, по версии следствия, Извеков в 2020 году получил взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта на поставку тепловизоров для МФЦ.

Автор: Инна Шемаева
Олег Извеков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Лабораторный стенд для инженеров-радиотехников создает студент Ю
18.10.2021

Студент ЮУрГУ создает программируемый комплекс для будущих радиотехников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Команда «Динамо-Уралочка» активно начинает новый ватерпольный сезон. На базе Центра олимпийской п
18.10.2021

Златоуст принимает три больших ватерпольных турнира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма на Канарских островах в Испании - событие ми
18.10.2021

Извержение вулкана на Ла Пальме приобретает новые масштабы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области не торопятся прививаться коронавирусной инфекции COVID-19 – в регионе
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Коронавирус
18.10.2021

В Челябинской области – самый низкий в УрФО коллективный иммунитет от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 18 октября, стартовал прием предложений от кандидатов в новый состав избирательно
18.10.2021

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Информационное агентство
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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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18.10.2021 21:27

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18.10.2021 21:21

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18.10.2021 16:40

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18.10.2021 15:22

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18.10.2021 15:20

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18.10.2021 15:02

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18.10.2021 14:58

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