Депутат из Трехгорного, обвиняемый в мошенничестве на 54 миллиона рублей, на два месяца отправился в СИЗО

Сегодня, 20 октября, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении директора коммерческой организации «Уралспецмонтаж», депутата Трехгорного Кумара Айткалиева. До 18 декабря он пробудет в СИЗО.

Об избрании меры пресечения агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в пресс-службе суда Центрального района Челябинска.

Напомним, Кумара Айткалиева сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали 19-го октября. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве при оплате за счет бюджетных средств строительных работ в рамках государственного контракта.

По указанным фиктивным документам Айткалиев похитил более 54-х миллионов рублей, чем нанес существенный ущерб бюджету.