Директор горсада имени Пушкина уволился

Директор МАУ «Горсад имени Пушкина» Игорь Клеин, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняет обязанности руководителя заместитель директора Оксана Шаповал.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

По предварительной информации, Клеин получил взятку в размере около 200 тысяч рублей. В следственном отделе по Советскому району СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску. Они и осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела.

В администрации Челябинска заявили, что окажут все необходимое содействие правоохранительным органам, расследующим данное преступление.