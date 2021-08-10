Директор хлебокомбината Копейска стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты

В Копейске (Челябинская область) расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Копейский хлебокомбинат»

По данным следствия, подозреваемый в 2020 году не выплачивал заработную плату работникам предприятия, сумма задолженности перед которыми превысила шесть миллионов рублей. Потерпевшими по уголовному делу признано более ста работников предприятия.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК будут приняты меры для погашения задолженности по заработной плате.

Всем работникам ООО «Копейский хлебокомбинат», состоявшим в трудовых отношениях с данным работодателем, кому до настоящего времени не выплачена (не полностью выплачена) заработная плата, просьба обратиться в следственный отдел по городу Копейск по адресу: проспект Коммунистический, дом 1в/1 или по телефону: 8 (35139)2-30-32.