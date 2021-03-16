В Копейске директора хлебокомбината обвиняют в невыплате зарплаты

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В Копейске директора хлебокомбината обвиняют в невыплате зарплаты

В Челябинской области директора ООО «Копейский хлебокомбинат» обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам предприятия. Задолженность составила более четырех миллионов рублей.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков, по материалам прокурорской проверки в СК возбудили уголовное дело по части второй статьи 145.1 (невыплата заработной платы).

«По версии следствия, в период с августа 2020 по февраль 2021 года директор не выплачивал заработную плату работникам предприятия, задолженность перед которыми составила более четырех миллионов рублей», - сказал Шишков.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ГУ МВД региона.

Сейчас следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, решается вопрос о полном погашении долга перед сотрудниками.