ДТП в Уйском районе, где погибла 15-летняя пассажирка, на контроле прокуратуры

Ход расследования уголовного дела по факту гибели в ДТП 15-летней пассажирки автомобиля ВАЗ-2108 в Уйском районе (Челябинская область) держит на контроле районная прокуратура.

Авария со смертельным исходом произошла в пять утра воскресенья, 23 октября. Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, 18-летний водитель сел за руль отечественной легковушки, не имея прав. Парень не выбрал безопасную скорость и на изгибе дороги влево не справился с управлением, съехав в кювет.

Юная пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель, по имеющейся информации, серьезных травм не получил.

По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Уйскому району возбуждено уголовное дело по пункту «в» части четвертой статьи 264 УК РФ.