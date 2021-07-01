Два учредителя сельхозкооператива из Октябрьского района обманули минсельхоз

В Челябинской области двум учредителям сельскохозяйственного кооператива предъявлено обвинение в мошенничестве при получении субсидий на сумму более 14 миллионов рублей. Инкриминируемые им статьи - «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления».

По данным следствия, в период 2018 – 2020 годов обвиняемые предоставили в министерство сельского хозяйства Челябинской области для выплаты субсидий по областной целевой программе фиктивные документы о понесенных расходах при закупке молока у членов кооператива. Фактически молоко было приобретено из других источников, в связи с чем обвиняемые не могли быть участниками программы по субсидированию.

«Преступными действиями подозреваемых причинен ущерб областному бюджету в сумме более 14 миллионов рублей. После перечисления субсидий из бюджета часть денежных средств (семь миллионов рублей), полученных преступным путем, обвиняемые в целях придания правомерного вида владению разместили на банковских счетах», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.