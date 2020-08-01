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Двое челябинцев пострадали от разгула стихии на ЧМЗ

Фото: 
Администрация Челябинска
Происшествия
Сегодня, 11:59
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В Челябинске вчера, 31-го июля, от последствий разыгравшего вечером пятницы урагана пострадали два человека. 

Жителей Металлургического района, где стихия разгулялась сильнее всего, придавило упавшими деревьями. Обоим потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, 28-летнего пациента с травмой ноги доставили в ГБ-6 для обследования. У второго мужчины (37-ми лет) - травма головы. Помощь пострадавшему медики оказали на месте. От госпитализации он отказался.

В настоящее время в Металлургическом районе активно идет разбор завалов, случившихся в результате обрушения деревьев, распил упавших деревьев и их погрузка в самосвалы. Дорожники заняты расчисткой дорог от упавших веток.

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, в ночь на первое августа для ликвидации последствий урагана на ЧМЗ компания "Строймеханизация" вывела на улицы шесть МТЗ с щетками, четыре погрузчика, шесть самосвалов, 14 механизаторов, 15 дорожных рабочих.

С утра субботы, первого августа, в Металлургическом районе дополнительно задействованы один пылесос, еще два самосвала и два погрузчика, а также семь комбинированных дорожных машин. С помощью ручных пил завалы разбирают сорок рабочих.

Дорожная техника работает непрерывно. Основные работы в настоящее время ведутся на улицах Шоссе Металлургов и Сталеваров и на дороге в аэропорт.

 

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