Двоих южноуральцев отправили в колонию за похищение человека и вымогательство

В Троицке (Челябинская область) вынесли приговор двоим мужчинам 27 и 33 лет. Их признали виновными в похищении человека и вымогательстве денег, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР региона Владимир Шишков.

«Следствием и судом установлено, что в 2019 году в городе Троицк мужчины похитили знакомого им местного жителя, который без ведома одного из них снял денежные средства с его банковской карты. Осужденные, избив потерпевшего, некоторое время содержали его в гараже. Затем, перевезли его в квартиру, в которой удерживали мужчину», - рассказал Шишков.

Суд признал мужчин виновными в похищении человека (п.п.«а,в,з» ч.3 ст.126 УК РФ) и в вымогательстве (п.п.«а,в,г» ч.2 ст.163 УК РФ). Обвиняемых приговорили к 7,5 и 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.