Экс-чиновница, незаконно представлявшая в аренду помещения в подземном переходе на площади Революции, может остаться на свободе

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о размещении киосков в подземных переходах Челябинска. Обвинение в халатности предъявлено бывшему директору МАУ «Городской сад имени Пушкина» Ольге Поповой. Ее обвиняют по статье «Халатность».

По данным следствия Ольга Попова, в следствии недобросовестного отношения к должностным обязанностям, без проведения торгов на заведомо невыгодных условиях заключила с коммерческой организацией договор аренды муниципального имущества (подземного перехода под площадью Революции). Данными преступными действиями она причинила ущерб муниципальному учреждению в сумме около пяти миллионов рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Обвинение Ольге Поповой предъявлено по части первой статьи 293 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Халатность». Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сегодня, 22 июля, Наталья Котова распорядилась принять кадровое решение в отношении руководителя МАУ «Горсад имени Пушкина» Ольги Поповой, которая не смогла обеспечить своевременный и качественный ремонт подземных переходов на площади Революции.

Напомним, контракт на ремонт подземных переходов на площади Революции выиграла компания ООО ТСК «Специнвест». Стоимость ремонтных работ согласно заключенным договорам составляет порядка шести миллионов рублей. Тогда же же Ольга Попова сообщила, что арендатором, который зарабатывал на деятельности киосков в подземных переходах, является компания ООО «Лоция». Эта компания аффилирована с депутатом Госдумы Андреем Барышевым, который после того, как стал народным избранником, активы фирмы передал в доверительное управление Татьяне Князевой.