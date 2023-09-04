Экс-директор ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, приговорен к двум годам условно

Бывший директор физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» в селе Фершампенуаз в Нагайбакском районе (Челябинская область) Владимира Ишмекеева, из-за халатности которого погиб от упавшей с крыши наледи 12-летний мальчик, приговорен к двум годам условно. Соответствующий приговор вынес Нагайбакский районный суд.

Владимир Ишмекеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в суде, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал свою вину.

Владимир Ишмекеев приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Экс-директора также лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти, организационно-распределительных и административно-хозяйственных функций, в госорганах, в органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, в государственных корпорациях и государственных компаниях на срок два года.

Кроме того, ему предстоит ежемесячно проходить регистрацию, не менять место жительства, не выезжать за пределы района без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Иск о возмещении Ишмекеевым морального вреда был выделен в отдельное гражданское судопроизводство.

Напомним, ЧП произошло 10 марта 2023 года. С крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» на 12-летнего мальчика упала глыба льда, от полученных травм ребенок скончался. По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, руководитель не принял мер к очистке наледи со здания физкультурно-оздоровительного центра, а также мер по ограждению опасного участка. В результате ненадлежащего исполнения им своих обязанностей и произошла гибель ребенка.

После гибели ребенка глава Нагайбакского муниципального района Иван Сурменев написал заявление о досрочном сложении полномочий. Депутаты приняли добровольную отставку главы 24 марта. А 27 мая главой Нагайбакского муниципального района был избран 38-летний Егор Тимофеев.