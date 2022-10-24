Экс-директор комитета по строительству Миасса выслушал приговор

В Миассе (Челябинская область) бывший директор муниципального учреждения МКУ «Комитет по строительству» Рафит Абдрахманов осужден за служебный подлог. Он оштрафован на 700 тысяч рублей.

Судом установлено, что подсудимый должен был выполнить решение суда Миасса, согласно которому местная администрация была обязана обеспечить надлежащее напряжение в электрической сети поселке Тыелга, в соответствии с требованиями ГОСТ. Для этого были заключены три муниципальных контракта на выполнение проектных работ для электроснабжения, разработки проектно-сметной документации стоимостью около 640 тысяч рублей.

«Подсудимый, желая провести расчеты по муниципальным контрактам в сжатые сроки, а также в целях исключения возможности привлечения сторон к ответственности за невыполнение условий контрактов, подписал акты приемки выполненных работ, заведомо зная, что работы по контрактам не выполнены, поскольку положительное заключение государственной экспертизы не получено», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Это повлекло выплату подрядчикам вознаграждения по муниципальным контрактам и необоснованное расходование бюджетных средств.