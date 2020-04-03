Экс-глава Челябинска Тефтелев заключил соглашение со следствием

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в махинациях при строительстве школы в Парковом, заключил досудебное соглашение со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.

Эту информацию агентству "Урал-пресс-пресс-информ" подтвердил собственный информированный источник.

"Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием", - сообщил собеседник агентства.

Известно также, что суд Центрального района сегодня, третьего апреля, продлил Тефтелеву меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Напомним, экс-главу южноуральской столицы Евгения Тефтелева сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 Уголовного кодекса РФ - "Получение взятки".

Речь идет о строительстве школы и детских садов в Челябинске. В частности, уголовное дело связано с махинациями при строительстве школы в микрорайоне Парковый.

26 марта 2020 года суд выпустил Тефтелева из СИЗО, потому что он дал настолько признательные показания и "слил" такую информацию по весьма влиятельным людям региона, что правоохранительные органы решили поступить именно так.

Добавим, вместе с Тефтелевым по уголовному делу проходит бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Он сейчас находится в СИЗО.