Экс-губернатора Челябинской области просят признать банкротом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинскстат посчитал жителей Южного Урала (с учетом итогов всероссийской переписи населения 202
15.02.2023

С численным перевесом почти в триста тысяч сегодня побеждают представительницы прекрасного пола

В Челябинской области посчитали мужчин и женщин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Отставка главы Миасского городского округа (Челябинская область) Григория Тонких
15.02.2023

Исполняющего обязанности главы Миасса назначат третьего марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В детском эколого-биологическом центре Озерска (Челябинская область) в семействе кенгуру появился
15.02.2023

В Озерске родился кенгуренок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области просят высказать своем мнение о питании в школьных столовых – о прошл
15.02.2023

Южноуральцев просят высказать свое мнение о питании в школьных столовых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске почтили память воинов, отдавших свои жизни за Родину. Митинг у памятника «Доблестным
15.02.2023

Низкий поклон солдатам России: в Челябинске почтили память воинов-интернационалистов
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2023

В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2023

Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2023

Полицейские Чебаркуля задержали жителя Татарстана, который обманывал россиян по всей стране
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2023

На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2023

В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2023

Челябинку взяли под стражу после участия в программе на федеральном канале
Банкротство
Борис Дубровский
Александр Дубровский
ПО Монтажник
Происшествия
15.02.2023 17:01

Экс-губернатора Челябинской области просят признать банкротом

АО «Производственное объединение «Монтажник» (Магнитогорск) просит признать банкротом бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Соответствующее заявление о признании гражданина банкротом уже поступило в Арбитражный суд региона, отмечается в картотеке дел.

Об этом говорится в документах суда. ПО «Монтажник» принадлежит семье Дубровских.

Напомним, в бытность руководством регионом Борисом Дубровским ПО «Монтажник» получало крупные строительные контракты. В 2017–2018 годах компания выступала подрядчиком строительства конгресс-холла на берегах реки Миасс в центре Челябинска для саммитов ШОС и БРИКС (финансирование осуществлялось из областного бюджета). Но в 2019 году стройку заморозили (в марте этого же года Дубровский досрочно отправлен в отставку).

В июне 2021 года Арбитражный суд признал ПО «Монтажник» банкротом и открыл конкурсное производство. Компания накопила долг по заработной плате работникам более 20 миллионов рублей.

В январе 2022 года был признан банкротом сын экс-губернатора Александр Дубровский. В отношении него была введена процедура реструктуризации долгов.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество, принадлежащее Борису Дубровскому, на сумму 930 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по ходатайству конкурсного управляющего и кредиторов ПО «Монтажник» в рамках обособленного спора о привлечении бывшего главы региона к субсидиарной ответственности.

В декабре 2022 года бывший директор ПО «Монтажник» Алексей Павлюк признан виновным в мошенничестве, присвоении средств компании и злоупотреблении полномочиями. Он приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Автор: Любовь Юрина
Банкротство
Борис Дубровский
Александр Дубровский
ПО Монтажник
Новости по тегу: Банкротство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.01.2023

Суд продлил срок конкурсного производства в отношении структуры Роскосмоса - Миасского машзавода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2023

Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.11.2022

«Уралэнергосбыт» подал на банкротство Троицкого канала водоотведения

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.10.2022

В России отменен мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов
Возможно, вас заинтересует
Консультация юриста
Читать сюжет
Задать вопрос
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Поисково-спасательная служба Челябинской области отмечает 30-летний юбилей. За это время сотрудни
Крупным планом

Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области

14.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске состоялась 41-ая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». На старт стадио
Спорт

Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»

13.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли незаконный сбыт и ликвидировали цех по про
Происшествия

ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя

13.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уроженец Златоуста  (Челябинская область) Эдмонд Худоян стал победителем ме
Спорт

Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко

12.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уроки мобилизации военно-промышленного комплекса можно изучать по истории Танкограда - бывает пол
Общество

Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ

10.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В мире сразу же откликнулись на постигшее Турцию стихийное бедствие. Наш собственный корреспонден
Интервью

После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи

09.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинскстат посчитал жителей Южного Урала (с учетом итогов всероссийской переписи населения 202
15.02.2023

С численным перевесом почти в триста тысяч сегодня побеждают представительницы прекрасного пола

В Челябинской области посчитали мужчин и женщин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Отставка главы Миасского городского округа (Челябинская область) Григория Тонких
15.02.2023

Исполняющего обязанности главы Миасса назначат третьего марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В детском эколого-биологическом центре Озерска (Челябинская область) в семействе кенгуру появился
15.02.2023

В Озерске родился кенгуренок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области просят высказать своем мнение о питании в школьных столовых – о прошл
15.02.2023

Южноуральцев просят высказать свое мнение о питании в школьных столовых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске почтили память воинов, отдавших свои жизни за Родину. Митинг у памятника «Доблестным
15.02.2023

Низкий поклон солдатам России: в Челябинске почтили память воинов-интернационалистов
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

15.02.2023 18:06

В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец

15.02.2023 18:02

В четверг в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

15.02.2023 17:49

Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля (18+)

15.02.2023 17:01

Экс-губернатора Челябинской области просят признать банкротом

15.02.2023 16:44

Полицейские Чебаркуля задержали жителя Татарстана, который обманывал россиян по всей стране

15.02.2023 16:30

На ТНТ стартует новое шоу «Бьюти Баттл» с ведущей Глюк’oZой

15.02.2023 16:27

На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП

15.02.2023 16:18

В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей

15.02.2023 15:52

В Челябинской области посчитали мужчин и женщин

15.02.2023 15:32

Исполняющего обязанности главы Миасса назначат третьего марта

15.02.2023 15:14

Челябинку взяли под стражу после участия в программе на федеральном канале

15.02.2023 14:50

ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании

15.02.2023 14:40

В Озерске родился кенгуренок

15.02.2023 14:18

Южноуральцев просят высказать свое мнение о питании в школьных столовых

15.02.2023 14:10

Низкий поклон солдатам России: в Челябинске почтили память воинов-интернационалистов

15.02.2023 13:50

Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток

15.02.2023 13:25

«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев

15.02.2023 13:18

Прокуратура запросила для заместителя министра строительства и инфраструктуры 14,5 года колонии

15.02.2023 13:12

Правительство Челябинской области не смогло оспорить решение суда об аресте 131 квартиры

15.02.2023 12:55

Чебаркулец до смерти избил парализованную мать

15.02.2023 12:45

Падение челябинского метеорита спровоцировало бешеный всплеск телефонной активности в регионе

15.02.2023 12:42

«Металлурги зажигают»: ММК принял участие в презентации работ федеральной премии

15.02.2023 12:36

Молодёжный театр приглашает на премьеру спектакля «Друг мой» (16+)

15.02.2023 12:12

Ни интима, ни денег: копейчанин потерял 60 тысяч рублей

15.02.2023 12:01

В Челябинске «карманник» стащил телефон на глазах у полицейского

15.02.2023 11:43

Челябинск готовится к съемкам фильма о падении метеорита

15.02.2023 11:24

В Челябинской области видеокамеры начали фиксировать не пристегнутых ремнями безопасности водителей

15.02.2023 11:12

Полицейские Трехгорного спасли замерзавшего на улице дедушку

15.02.2023 11:05

Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита

15.02.2023 10:45

Григорий Тонких досрочно покидает пост главы Миасса

14.02.2023 20:54

В среду в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

14.02.2023 20:47

Анонсы событий и мероприятий на 15 февраля (18+)

14.02.2023 20:34

У православных 15 февраля двунадесятый праздник - Сретение Господне

14.02.2023 19:46

Спасателям Челябинской области будут выплачивать надбавку за выслугу лет

14.02.2023 17:54

Совет да любовь! В Челябинске воссоединилось непарнокопытное трио

14.02.2023 17:42

Урок-посвящение о Петре Первом от «Золотого петушка»

14.02.2023 17:38

Успехи и проблемы Коелги

14.02.2023 17:17

В Челябинской области 14 февраля стало днем рождения 108 новых семей

14.02.2023 16:47

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог на 26,1%

14.02.2023 16:40

В Челябинске завершается выставка «Отцы и дети»

14.02.2023 16:24

«Сила интеллекта»: на Южном Урале определили сильнейших юных робототехников

14.02.2023 16:07

С участника СВО сняты ложные обвинения в бегстве с полигона под Чебаркулем

14.02.2023 15:49

В Челябинской области доценту кафедры ВУЗа предъявлено обвинение в получении взятки

14.02.2023 15:26

ВТБ запустит обратный выкуп золота

14.02.2023 15:08

Какие трамвайные пути отремонтируют в Челябинске в 2023 году

14.02.2023 14:30

Южноуральский спортсмен позвал болельщиков на Кубок Евразии

14.02.2023 13:50

Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины

14.02.2023 13:44

Челябэнерго обеспечил выдачу мощности современному лыжному центру в Челябинске

14.02.2023 13:43

В Челябинской области в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ и гриппу

14.02.2023 13:34

Брала деньги: сотрудницу агрофирмы «Ариант» отправили под домашний арест

14.02.2023 13:14

После вмешательства прокуратуры Челябинской области в Берлине появилась нормальная питьевая вода

14.02.2023 13:11

И снова о наболевшем: красногорцы мерзнут в ожидании транспорта, который приходит не всегда

14.02.2023 13:08

Пушки от южноуральских таможенников поехали на Донбасс

14.02.2023 13:01

Южноуральский горнолыжник одержал победу на чемпионате России

14.02.2023 12:37

Российские и украинские футболисты устроили массовую драку

14.02.2023 12:04

Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора

14.02.2023 11:57

За приставов Челябинской области ответит Полина

14.02.2023 11:47

Спецгруппа по вопросам СВО обработала 22 тысячи обращений и сделала выводы

14.02.2023 11:32

Новая отставка в управлении делами губернатора Челябинской области

14.02.2023 11:19

На харьковском направлении ЗВО прибывают иностранцы

14.02.2023 11:00

Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима

14.02.2023 10:49

Челябинская область получит 3,4 миллиарда рублей на поддержание бюджетной стабильности

14.02.2023 10:48

Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска

14.02.2023 10:41

В должности руководителя КРУ Челябинска Павла Чеурина сменил сотрудник мэрии

14.02.2023 10:38

Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области

14.02.2023 10:16

Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана

14.02.2023 10:08

Маргарита Павлова посетила авиационную базу челябинской войсковой части

14.02.2023 09:29

Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК

13.02.2023 19:24

В 2023 году в Челябинске применят новые технологии при капремонте трамвайных путей

13.02.2023 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля (18+)

13.02.2023 17:53

Подарок гурману: челябинка пыталась передать осужденному марихуану в кетчупе

13.02.2023 17:43

В пяти городах Челябинской области вновь установятся НМУ минимум на четверо суток

13.02.2023 17:41

В Челябинской области начинается процесс по делу экс-директора «Баден-Бадена», где утонула девочка

13.02.2023 17:31

Консультация юриста: что делать, если работодатель задержал выплату заработной платы

13.02.2023 17:25

Челябинский облсуд оставил Арсена Симонова под стражей

13.02.2023 17:21

В конце февраля Челябинск наполнится солнцем

13.02.2023 17:02

Во вторник в Челябинской области – местами снег

13.02.2023 16:57

Челябинцы наладили промышленное производство хвостовиков

13.02.2023 16:23

Челябинцы стали участниками Фестиваля космических наук

13.02.2023 16:15

В Челябинске 13 апреля прозвучит рок-опера «Юнона и Авось»

13.02.2023 16:02

Yota дарит безлимитный доступ к популярным сервисам для знакомств к 14 февраля

13.02.2023 15:57

Статистика по смертности от коронавируса в Челябинской области исчезла из открытого доступа

13.02.2023 15:48

В челябинском оперном есть хранители нот – нотные библиотекари

13.02.2023 15:42

X5 Group намерена субсидировать будущий урожай сельхозпредприятий Челябинской области

13.02.2023 15:33

В Челябинске состоится турнир по хоккею в валенках на кубок митрополита

13.02.2023 15:05

ВТБ запустил переводы в юанях в России

13.02.2023 15:03

«Черных» лесорубов, обнаруженных ФСБ, оставили на свободе

13.02.2023 14:37

Забег Курчатовского района стал одним из самых массовых на «Лыжне России»

13.02.2023 14:09

«Безумные дни в Екатеринбурге» получили Гран-при премии «Серебряный Лучник» -Урал

13.02.2023 13:42

Проспект Ленина в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона рублей

13.02.2023 13:39

В России запустили «Окулус» для поиска запрещенного контента

13.02.2023 12:56

В ЮУрГГПУ начинает работу «Школа вожатых»

13.02.2023 12:42

«Терминатор» с челябинским «железным сердцем» уничтожает опорные пункты ВСУ

13.02.2023 12:39

Академику РАН из Миасса Владимиру Дегтярю вручена научная Демидовская премия

13.02.2023 12:31

Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан

13.02.2023 12:22

Дзюдоисты Челябинской области триумфально выступили на первенстве УрФО

13.02.2023 12:17

Победой общественности назвала Яна Лантратова отмену концерта Инстасамки в Челябинске

13.02.2023 12:05

Сточные воды Челябинского авиапредприятия хлынули на участки садоводов

13.02.2023 11:48

Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»

13.02.2023 11:43

В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне