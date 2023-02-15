Экс-губернатора Челябинской области просят признать банкротом

АО «Производственное объединение «Монтажник» (Магнитогорск) просит признать банкротом бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Соответствующее заявление о признании гражданина банкротом уже поступило в Арбитражный суд региона, отмечается в картотеке дел.

Об этом говорится в документах суда. ПО «Монтажник» принадлежит семье Дубровских.

Напомним, в бытность руководством регионом Борисом Дубровским ПО «Монтажник» получало крупные строительные контракты. В 2017–2018 годах компания выступала подрядчиком строительства конгресс-холла на берегах реки Миасс в центре Челябинска для саммитов ШОС и БРИКС (финансирование осуществлялось из областного бюджета). Но в 2019 году стройку заморозили (в марте этого же года Дубровский досрочно отправлен в отставку).

В июне 2021 года Арбитражный суд признал ПО «Монтажник» банкротом и открыл конкурсное производство. Компания накопила долг по заработной плате работникам более 20 миллионов рублей.

В январе 2022 года был признан банкротом сын экс-губернатора Александр Дубровский. В отношении него была введена процедура реструктуризации долгов.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество, принадлежащее Борису Дубровскому, на сумму 930 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по ходатайству конкурсного управляющего и кредиторов ПО «Монтажник» в рамках обособленного спора о привлечении бывшего главы региона к субсидиарной ответственности.

В декабре 2022 года бывший директор ПО «Монтажник» Алексей Павлюк признан виновным в мошенничестве, присвоении средств компании и злоупотреблении полномочиями. Он приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.