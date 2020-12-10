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Экс-мэр Миасса снова попытается выйти по УДО

Бывший мэр Миасса (Челябинская область) Геннадий Васьков, осужденный за аферу при покупке здания для детского сада «Умка», снова попытается выйти из колонии по УДО. Дата судебного заседания пока не назначена.

В Калининский районный суд поступило ходатайство от бывшего главы Миасса Геннадия Васькова о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, кроме принудительных работ.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила консультант Калининского районного суда Инна Фомичева.

Это уже не первая попытка Геннадия Васькова выйти по УДО. В сентябре он уже обращался в суд с аналогичным прошением. Тогда ему в этом было отказано.

Напомним, по указанию Геннадия Васькова на средства бюджета и по завышенной стоимости было приобретено торговое помещение для размещения в нем детского сада.

В группе лиц, способствовавших преступлению, - начальник отдела дошкольного образования Миасса Татьяна Биева и предприниматель, бывший депутат Собрания депутатов Николай Рындин. Они уже осуждены на два года. Биева отбывает срок в исправительной колонии общего режима. Для Рындина и Клевляника наказание решено считать условным.

Васькову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии общего режима.