Дело экс-депутата из Миасса, замешанного в деле о покупке здания для детского сада, передано в суд
Происшествия
Сегодня, 13:40
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя, бывшего депутата Собрания депутатов Миасса Николая Рындина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на бывшего главу города Геннадия Васькова.

В 2017 году Николая Рындин, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников министерства образования и науки Челябинской области и администрации Миасского, похитили денежные средства в размере 24 миллионов 100 тысяч рублей, продав в рамках муниципального контракта непригодное для использования по целевому назначению здание под детский сад. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», также по этому уголовному делу проходит начальник отдела дошкольного образования Миасса «Образование» Татьяна Биева и экс-глава Геннадий Васьков.

Обвиняемым Николай Рындин заключено с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на экс-главу Миасса Геннадия Васькова.

Коррупционная схема при приобретении здания под детский сад была выявлена в ходе проверки Контрольно-счетной палаты, которую поручал провести бывший глава региона Борис Дубровский. Тогда и выяснилось, что здание под детский сад было приобретено муниципалитетом в декабре прошлого года за 24 миллиона рублей, хотя его реальная стоимость - это подтвердила проведенная экспертиза - в разы ниже.

Двухэтажное здание построено со всевозможными нарушениями норм, в том числе пожарной безопасности и санитарных. Выявив факты завышения стоимости объекта и несоответствие его техническим нормам, Контрольно-счетная палата направила на место событий правоохранительные органы. В итоге было возбуждено уголовное дело. В его рамках также арестован Сергей Богатырев, который проводил оценку здания.

Уголовное дело в отношении Николая Рындина направлено в суд.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Геннадий Васьков
прокуратура Челябинской области
Миасс
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