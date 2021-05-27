Пособница экс-мэра Миасса пыталась оспорить приговор

Сегодня, 27 мая, Челябинский областной суд, рассмотрел в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела дошкольного образования Миасса Татьяны Биевой. Она проходила по уголовному делу с экс- мэром Геннадием Васьковым, осужденного за аферу при покупке здания для детского сада «Умка».

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Миасского городского суда от 24 марта 2021 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела и назначении Биевой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Апелляционная жалоба Биевой, просившей постановление суда первой инстанции отменить, оставлена без удовлетворения.

Напомним, по указанию бывшего главы Миасса Геннадия Васькова на средства бюджета и по завышенной стоимости было приобретено торговое помещение для размещения в нем детского сада «Умка». В группе лиц, способствовавших преступлению была начальник отдела дошкольного образования Миасса Татьяна Биева и предприниматель, бывший депутат Собрания депутатов Николай Рындин. Он, кстати, и дал показания на Геннадия Васькова.