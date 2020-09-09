Экс-начальнице областного центра технической инвентаризации предъявлено обвинение

Следственные органы СКР по Челябинской области предъявили экс-начальнице ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» Ирине Морозовой обвинение в превышении должностных полномочий.

Ранее сотрудники Контрольно-счетной палаты региона в ходе проверки установили, что в 2019-м году, превышая должностные полномочия при реализации имущества унитарного предприятия, обвиняемая причинила ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании Морозовой меры пресечения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», КСП также нашла финансовые нарушения в работе областного центра инвентаризации на сумму около десяти миллионов рублей.

В частности, выявлены финансовые нарушения на сумму в 5 462,4 тысячи рублей, нарушения в сфере закупок на сумму 4 462,7 тысячи рублей, а также нарушения законодательства о бухгалтерском учете.

Региональным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».