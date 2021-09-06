Еще один челябинец взял в кредит миллион и перевел его мошенникам

Житель Челябинска не только взял в кредит миллион рублей, но и приобрел телефон, чтобы в нем присутствовала система бесконтактной оплаты для удобства аферистов.

Житель Челябинска подвергся обману по схеме «вам позвонили из банка». Сначала он взял кредит на сумму в 700 тысяч рублей и перечислил деньги под диктовку на счета «безопасных» ячеек. У него не возникло сомнений в корыстном умысле неизвестных.



«На следующий день ему снова позвонили и сообщили про заявку на кредит в другом банке. Челябинец снова доверился звонившим и выполнил все их инструкции, оформил займ и перечислил еще более 300 тысяч на счета, которые продиктовали злоумышленники. Обман мужчина обнаружил, когда лжеспециалисты перестали выходить на связь, а он обратился непосредственно в банк», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.



Полицейские настоятельно рекомендуют при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, незамедлительно прерывайте разговор. Это звонят мошенники. Помните, что сотрудники банков не обращаются с подобными предложениями и никогда не запрашиваю номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС-сообщениях. Позвоните на номер «горячей линии» банка или обратитесь к специалистам в отделении банка.