ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Челябинской области

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила подрыв на одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Трое диверсантов задержаны.

Информацию о диверсии подтвердили в силовых структурах, но от комментариев отказались.

Как сообщил осведомленный источник, злоумышленники попытались вывести из строя тяговую подстанцию на территории одной из железнодорожных станций ЮУЖД в области. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы, сообщает источник

С поличным задержаны трое жителей Челябинска. В отношение них следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 281 УК России («Покушение на диверсию»). По этим статьям предусматривается наказание на срок до 15 лет лишения свободы. По решению суда все трое арестованы.