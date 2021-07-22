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«Героем я себя не чувствую»: уроженец Магнитогорска, спасший самолет в Томской области, рассказал подробности происшествия

Вчера, 21 июля, из больницы выписали пилота, уроженца Магнитогорска Анатолия Прыткова, который совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области при отказе двух двигателей. Он рассказал подробности аварии.

«Лайф»

Интервью с летчиком опубликовал Департамент здравоохранения Томской области.

Происшествие случилось 16 июля. АН-28 под управлением Анатолия Прыткова летел по маршруту Кедровый-Томск, но незадолго после вылета самолет пропал с радаров. Аварийный маячок сработал над Бакчарском районом. На борту находилось 18 человек, среди которых три члена экипажа. Все остались живы. Пилот получил травмы ноги.

Как позднее выяснилось, на высоте две тысячи 450 метров над уровнем моря у самолета отказали оба двигателя.

«После выхода из облачности (потому что в облачности присутствует обледенение, запуск двигателя не рекомендуется производителем) просто устанавливаешь скорость, которая соответствуют наивыгоднейшему углу атаки. При этих углах достигается максимальная подъемная сила при наименьшем сопротивлении, и самолет пролетает большое расстояние. Так что мы вышли из облаков и приступили к запуску двигателей. Но запуск не удался», - рассказывает пилот самолета.

Запуски, как сообщает Анатолий Прытков, проводились до той высоты, на которой их уже нужно прекращать. Поэтому нужно было с высоты срочно подбирать площадку и экстренно сажать самолет.

Болотистая местность, над которой оказался АН-28, в экстренный момент сыграла на руку экипажу.

«Мы коснулись земли, у нас нос опустился. Передняя стойка начала зарываться, как плужок небольшой. И нос у нас начал погружаться в эту болотистую поверхность. Самолет уперся носом, погасил скорость поступательную до нуля и опрокинулся. Мягкий грунт сыграл как подушка безопасности в автомобиле при аварии», - поделится впечатлениями летчик.

Эвакуация пассажиров прошла быстро и аккуратно. Через два часа самолет уже был найден сотрудниками МЧС, которые осматривали вероятное место падения на вертолете.

К этому времени экипаж и пассажиры развели костер для привлечения внимания спасателей с воздуха.

Анатолий Прытков последним покинул самолет при эвакуации, несмотря на перелом ноги: «Это правило капитана — он последним самолет покидает». В Томской областной клинической больнице ему провели операцию. Сейчас летчик чувствует себя хорошо.

«Героем я себя не чувствую. Потому что в данной ситуации ты просто выполняешь свои функциональные обязанности. Плюс создалась аварийная обстановка, ты ищешь пути выжить. Если выживаешь сам, выживают и пассажиры», - говорит Анатолий Прытков.

Анатолий Прытков родился в Магнитогорске. Летную карьеру начал уже в 18 лет, хотя признается, что изначально хотел быть парашютистом, но к себе переманили инструкторы-летчики. В 1984 году Анатолий Прытков поступил в военное училище и стал военным летчиком уже в 1988 году. Управлению АН-28 пилот научился в 2012 году.

Завязывать с карьерой Анатолий Прытков не собирается, летать после произошедшего не боится. А после восстановления ноги готов вернуться на работу.

Автор: Екатерина Михайлова
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В Челябинске запланирована реконструкция 25 трамвайных платформ

20.07.2021 09:05

Областная больница Чебаркуля обзавелась современным компьютерным томографом

20.07.2021 08:54

В Челябинске отключили светофоры на перекрестках

20.07.2021 00:05

Анонсы событий и мероприятий на 20 июля